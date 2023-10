Synopsys: Kursziel von 430,63 EUR laut Analysten

Die Aktie von Synopsys wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 430,63 EUR und damit -7,63% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 11.10.2023 stieg die Synopsys-Aktie um +0,35%

• Aktuelles Guru-Rating beträgt 4,57

• 85,71% der Analysten sind optimistisch gestimmt

Am gestrigen Tag legte die Synopsys-Aktie am Finanzmarkt um +0,35% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg um +6,98%. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Synopsys liegt laut Bankanalysten bei 430,63 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Renditegewinn von -7,63%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung des Unternehmens.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der...