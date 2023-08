Synopsys: Kursziel von 420,50 EUR - Aktie unterbewertet

Die Synopsys-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 420,50 EUR, was einem Potenzial von +2,73% entspricht.

• Am 25.08.2023 stieg die Synopsys-Aktie um +1,46%

• Guru-Rating liegt nun bei 4,57 nach zuvor ebenfalls bei 4,57

• Aktuell empfehlen rund +85% der Analysten den Kauf der Aktien

Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung für die Synopsys-Aktie mit einem Anstieg von +1,46%. Insgesamt konnte in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,32% erzielt werden. Die Stimmung am Markt scheint also optimistisch zu sein.

Durchschnittlich sehen Bankanalysten das mittelfristige Kurspotenzial bei einer Bewertung von 420,50 EUR und damit deutlich über dem aktuellen Niveau. Während einige Experten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf...