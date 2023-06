Synopsys: Kursziel von 416,64 EUR

Die Aktie von Synopsys wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Ein mittelfristiges Kursziel liegt bei 416,64 EUR.

• Am 26.06.2023 stieg der Aktienkurs um +0,53%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,57

• Anteil positiv gestimmter Analysten beträgt +85,71%

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung in Höhe von -3,15%. Dennoch geben Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,71% an Investoren weiter.

Aktuell empfehlen zehn Experten einen Kauf der Synopsys-Aktie und zwei ein “Kauf”-Rating. Nur wenige bezeichnen sie als “Halten”. Das positive Guru-Rating rundet das Gesamtbild ab.