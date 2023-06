Synopsys: Kursziel von 401,16 EUR

Am gestrigen Tag hat Synopsys am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,42% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie um insgesamt -2,78%. Diese Ergebnisse deuten auf einen derzeit eher pessimistischen Markt hin.

Nicht alle Analysten waren jedoch auf diese Entwicklung vorbereitet. Trotz des schwachen Trends haben Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 401,16 EUR für die Aktie prognostiziert. Das entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +1,00%.

Aktuell raten 10 der befragten Analysten zum Kauf der Aktie und weitere drei sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Einzelne Experten empfehlen lediglich “halten”. Dies zeigt sich auch im Guru-Rating, das nun bei 4,64 liegt – wie zuvor.

Zusammengefasst halten also +92,86% aller befragten Analysten die Synopsys-Aktie weiterhin für eine...