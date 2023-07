Synopsys: Kursziel bei 414,09 EUR

Die Aktie von Synopsys wird nach Ansicht von Analysten gegenwärtig unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +5,34% über dem aktuellen Niveau.

• Synopsys: Steigerung um +0,04% am 07.07.2023

• Das Kursziel von Synopsys beträgt 414,09 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,57 unverändert

Am gestrigen Tag verzeichnete Synopsys an der Börse einen Anstieg um +0,04%. Die Gesamtbilanz der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Handelswoche – fällt hingegen negativ aus und liegt bei -0,95%. Derzeit scheint der Markt neutral eingestellt zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung innerhalb dieser Gruppe ist jedoch eindeutig:

Das aktuelle Kursziel für Synopsys beläuft sich auf 414,09 EUR.

Laut den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten hat das Unternehmen...