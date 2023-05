Synopsys: Kursziel bei 388,04 € – ein Potenzial von +15,09%

Die Synopsys-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 388,04 €.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +1,29%

• Guru-Rating bleibt bei 4,64

Am gestrigen Tag konnte die Synopsys-Aktie eine positive Kursentwicklung von +1,29% verzeichnen.

In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich hingegen ein Rückgang um -0,39%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kurspotenzial der Aktie liegt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei +15,09%. Von insgesamt 24 Analysten bewerten zudem nur noch vereinzelte Experten das Papier neutral oder halten es für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei einem Wert von 4,64.