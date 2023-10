Synopsys: Kurspotenzial bei 430,81 EUR

Die Aktie von Synopsys ist laut Analysten noch unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 430,81 EUR, was einer Rendite von -7,63% entspricht.

• Synopsys verzeichnete am 13.10.2023 einen Rückgang um -0,89%

• Influencer-Rating nun bei 4,57 nach zuvor ebenfalls 4,57

• Von insgesamt 14 Analysten empfehlen aktuell mind. +85% die Aktie zum Kauf

Am gestrigen Handelstag schloss die Synopsys-Aktie mit einem Minus von -0,89%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert jedoch um +2,48%, was eine vergleichsweise optimistische Marktstimmung widerspiegelt.

Das durchschnittliche Kursziel für die Mittelfrist liegt bei synoptischen Bankanalysten aktuell bei rund 430 Euro. Die Meinungen dazu sind allerdings gespalten: Während einige Experten das Potenzial der Aktie erkennen und sie als “stark kaufen” bewerten (Anzahl =10), sehen...