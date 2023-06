Synopsys: Bankanalysten sehen Kursziel bei 405,94 EUR

Die Synopsys-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 405,94 EUR und damit -3,35% über dem aktuellen Kurs.

• Synopsys legt am 14.06.2023 um +0,71% zu

• Mittelfristiges Kursziel von Synopsys bei 405,94 EUR

• Aktuell halten sich +92,86% der Analysten für optimistisch

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,71% zulegen und markierte somit einen positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von insgesamt +3,54%. Die Börsensituation scheint derzeit relativ optimistisch auszusehen.

Vor diesem Hintergrund sind einige Marktbeobachter überrascht darüber wie stark das Unternehmen aktuell bewertet wird.

Insgesamt teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung: Während zehn Analysten ein “starker Kauf” empfehlen und drei weitere das Rating “Kauf”...