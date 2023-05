Synopsys: Auf dem Weg zu einem Kursziel von 402,31 EUR

Am Finanzmarkt hat die Aktie von Synopsys gestern eine positive Entwicklung von +3,48% verzeichnet. Seit einer Woche beträgt das Plus insgesamt +0,16%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Synopsys liegt aktuell bei 402,31 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren von bis zu +5,93%. Diese Prognose teilen jedoch nicht alle Bankanalysten nach der neutralen Trendentwicklung der jüngsten Zeit.

Von den insgesamt 14 Analysteneinschätzungen empfehlen 13 die Aktie als Kauf (92,86%), während lediglich einer sie als “halten” einschätzt. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,64 gegenüber dem vorherigen Wert “Guru-Rating ALT”.