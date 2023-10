Synopsys: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Synopsys wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 429,86 EUR und damit um -3,10% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 03.10.2023 legte die Synopsys-Aktie um +1,08% zu

• Das Kursziel beträgt 429,86 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bewegt sich auf einem Niveau von 4,57

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung verzeichnen und erreichte ein Plus von insgesamt +4,95%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere Experten beurteilen sie ebenfalls positiv mit dem Rating “Kauf”. Zwei Analysten raten hingegen dazu, die Aktie zu halten.

Das Guru-Rating bewegt sich auf einem Niveau von 4,57 und signalisiert somit eine positive...