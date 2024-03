Synopsys Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Synopsys wird nach Ansicht von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -12,08% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Kursentwicklung und Analyse

Am 15.03.2024 verzeichnete Synopsys eine Kursentwicklung von -1,66%, was zu einer Gesamtsumme von -2,70% in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Das aktuelle Kursziel von Synopsys liegt bei 443,86 EUR, wobei die Bankanalysten im Durchschnitt davon ausgehen, dass die Aktie mittelfristig dieses Niveau erreichen wird. Dies bedeutet ein Kursrisiko von -12,08% für Investoren, wenn die Prognosen zutreffen.

Analystenmeinungen

Aktuell teilen die Analysten unterschiedliche Ansichten über Synopsys. 10 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf, während 3 Analysten optimistisch sind und sie zum Kauf empfehlen. 1 Experte positioniert sich neutral mit einer Haltebewertung, während 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt. Dies bedeutet, dass 86,67% der Analysten zumindest noch optimistisch gegenüber Synopsys eingestellt sind.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen gibt es auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Synopsys derzeit kontrovers bewertet wird, wobei die Meinungen der Analysten und der Guru-Rating-Indikator auf eine mögliche Unterbewertung hinweisen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten und welche Auswirkungen dies auf die Kursentwicklung von Synopsys haben wird.

