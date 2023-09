Synopsys-Aktie: Das wahre Kursziel von 425,09 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Synopsys an der Börse eine negative Kursentwicklung von -0,93%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein Gesamtminus von -0,63%.

• Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel bei 425,09 EUR

• Eine positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” unterstrichen

• Derzeit halten sich die Analysten mit einer Empfehlung zurück

Das Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 425,09 EUR und zeigt damit ein Potenzial für Investoren von +1,16%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Von insgesamt 14 Analysten bewerten lediglich 12 die Synopsys-Aktie positiv.

Die Mehrheit ist optimistisch gestimmt und gibt ein Rating als starker Kauf ab. Zwei weitere Analysten sehen ebenfalls Chancen auf einen Anstieg des Wertes und empfehlen den Kauf der Aktien. Nur zwei Experten...