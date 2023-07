Synopsys: Aktie um +4,88% unterbewertet - Kursziel bei 417,64 EUR

Die Synopsys-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 417,64 EUR mit einem Potenzial von +4,88%.

• Am 06.07.2023 stieg die Synopsys-Aktie um +0,10%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

Am gestrigen Tag legte die Synopsys-Aktie am Finanzmarkt um +0,10% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +1,23%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 417,64 EUR mit einem Potenzial von +4,88%. Derzeit empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere halten sie ebenfalls für kaufenswert. Zwei Experten bewerten sie neutral.

Das positive “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung zusätzlich und sagt voraus dass sich dieser Trend...