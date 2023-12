Synopsys Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Synopsys erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Synopsys. Die durchschnittliche Kursprognose von 486,2 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotenzial von -6,54 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 520,25 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Synopsys daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Synopsys aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche von 2,29 liegt. Die Differenz von -2,29 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Synopsys beträgt aktuell 62,88, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Synopsys in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" erzielte Synopsys im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,52 Prozent, was 58,58 Prozent über dem Durchschnitt von 5,95 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 5,75 Prozent, wobei Synopsys aktuell 58,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.