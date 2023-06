Synopsys: Aktie aktuell unterbewertet mit Kursziel von 403,74 EUR

Die aktuellen Entwicklungen am Finanzmarkt deuten darauf hin, dass die Aktie von Synopsys trotz einer Kursentwicklung von -0,43% gestern und +4,33% in den vergangenen fünf Handelstagen relativ optimistisch bewertet wird. Doch was sagen die Analysten dazu?

Laut den Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 403,74 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von -4,33%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht. Derzeit sehen rund 93% der Analysten die Aktie als Kaufempfehlung oder zumindest noch optimistisch.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich ebenfalls auf einem guten Wert eingependelt und beträgt nun 4,64 nach zuvor auch schon 4,64.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Synopsys ist nach Meinung vieler Analysten aktuell unterbewertet und bietet daher interessante Möglichkeiten für...