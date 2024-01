Synopsys Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Synopsys beträgt das aktuelle KGV 56, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 59 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Synopsys daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen konnte bei Synopsys eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Synopsys für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Synopsys mit einer Rendite von 51,25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 10,61 Prozent in der "Software"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Synopsys gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 2,23 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dieses Kriterium als "Schlecht" eingestuft.