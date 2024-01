Synopsys Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Softwarehersteller Synopsys wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,88 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 59,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Synopsys zeigt eine Bewertung von "Schlecht", basierend auf einem Wert von 100. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 67,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Synopsys-Aktie stattgefunden, von denen alle 6 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 486,2 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,29 Prozent bedeutet und zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Synopsys daher eine positive Bewertung auf der Grundlage der analysierten Kriterien.