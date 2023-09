Synopsys Aktie: Kursziel von 421,18 EUR laut Analysten nicht angemessen

Am gestrigen Tag brachte die Synopsys Aktie am Finanzmarkt eine Kurssteigerung von +1,85% mit sich. Insgesamt konnte sie in den letzten fünf Handelstagen um +3,86% zulegen und scheint damit derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Synopsys wird durchschnittlich bei 421,18 EUR gesehen. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte das Unternehmen Investoren ein Potenzial von -3,13% bieten. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung nicht.

Konkret sehen aktuell 10 Analysten die Aktie als starken Kauf an. Zwei weitere analysieren die Lage als kaufenswert jedoch ohne Euphorie während zwei Experten Empfehlungen zum Halten aussprechen.

Abschließend lässt sich festhalten: Das Guru-Rating liegt nun bei 4,57 nach...