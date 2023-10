Synopsys-Aktie: Kursziel bei 430,90 EUR

Die Aktienbewertung von Synopsys wird von Analysten als zu niedrig eingeschätzt. Das wahre Kursziel liegt um -0,99% unter dem aktuellen Wert.

• Synopsys verlor am 06.10.2023 -0,20%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 430,90 EUR

• Das Guru-Rating erhöhte sich auf 4,57

Am gestrigen Tag fiel die Aktie von Synopsys um -0,20%. In der letzten Handelswoche betrug das Minus sogar -1,08%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für Synopsys liegt bei 430,90 EUR und wird durchschnittlich von Bankanalysten geteilt. Dies entspricht einem potenziellen Verlustrisiko für Investoren in Höhe von -0,99%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach der jüngsten Kursschwäche.

Insgesamt empfehlen zehn Analysten den Kauf der Synopsys-Aktie und zwei weitere bewerten sie optimistisch...