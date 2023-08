Synopsys Aktie: Kursziel bei 416,55 EUR

Die Meinung von Bankanalysten ist eindeutig: die Synopsys Aktie ist momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 416,55 EUR und damit um +3,36% über dem aktuellen Kurs.

• Synopsys legt am 16.08.2023 um +0,64% zu

• Guru-Rating steigt von 4,57 auf 4,57

• Analysten bewerten Synopsys positiv mit Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlungen

Am letzten Handelstag stieg der Aktienkurs von Synopsys um +0,64%. In der vergangenen Woche erreichte der positive Trend eine Summe von +1,89%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Laut den Einschätzungen der Bankanalysten hat die Synopsys Aktie aktuell ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +3,36%. Von insgesamt 14 Experten bewerten zehn die Aktie als starken Kauf. Zwei setzen das Rating auf “Kauf” und zwei weitere Experten empfehlen “Halten”. Damit sind rund 85% aller...