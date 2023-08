Synopsys-Aktie: Kursziel bei 412,23 EUR laut Analysten

Die Aktie von Synopsys hat am letzten Handelstag eine positive Kursentwicklung in Höhe von +1,31% aufgewiesen. Trotz der negativen Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 412,23 EUR und eröffnen damit aktuell ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +1,89%. Das Guru-Rating der Aktie ist nun mit 4,57 stabil geblieben.

Aktuell empfehlen insgesamt 14 Analysten die Synopsys-Aktien zum Kauf. Weitere zwei Experten bewerten das Papier als Kaufen mit einer optimistischen Einschätzung. Nur zwei weitere Experten vergeben das Rating “halten”. Die Zuversichtlichkeit unter den Analysteneinschätzungen liegt damit bei positiven +85,71%.

