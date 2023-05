Synopsys Aktie: Kursziel bei 400,53 EUR

Die Aktie von Synopsys ist laut Bankanalysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liege bei 400,53 EUR, was einem Potenzial von +5,51% entspricht.

• Synopsys: Am 22.05.2023 mit +0,55%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 400,53 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 4,64 nach zuvor ebenfalls schon 4,64

Am letzten Handelstag verzeichnete die Synopsys-Aktie eine positive Entwicklung von +0,55%, in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von +9,49%. Der Markt scheint derzeit also optimistisch gestimmt zu sein.

Von insgesamt 14 Analysten bewerten zehn die Aktie als starken Kauf und weitere drei als “Kauf”. Nur ein Experte ist neutral eingestellt (“halten”). Somit sind aktuell fast alle Analysten (92%) positiv gestimmt.

Abschließend lässt sich sagen: Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt die positive...