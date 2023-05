Synopsys-Aktie: Kurspotenzial von -3,37%

Die Aktie des IT-Spezialisten Synopsys ist nach Meinung von Analysten unterbewertet. Die aktuelle Bewertung liegt um -3,37% unter dem mittelfristigen Kursziel von 404,30 EUR.

• Letzter Börsentag: +0,85%

• Derzeitiges Kursziel: 404,30 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,64

Gestern legte die Aktie eine positive Tagesperformance von +0,85% hin und konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +14,09% vorweisen. Die Stimmung am Markt scheint daher optimistisch zu sein.

Während zehn Bankanalysten die Synopsys-Aktie als starken Kauf einschätzen und drei weitere Experten sie noch immer kaufen würden (Rating „Kauf“), vergeben lediglich ein Experte das Rating „halten“. Das entspricht einem Anteil der optimistischen Analysten an allen Experteneinschätzungen in Höhe von +92,86%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich...