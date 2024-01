Synopsys Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Synopsys-Aktie bei 498,46 USD liegt, was einer Entfernung von +9,72 Prozent vom GD200 (454,29 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu befindet sich der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, bei 524,88 USD. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,03 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Synopsys-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat Synopsys in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,25 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 9,93 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,32 Prozent für Synopsys. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor ist eine Überperformance von 43 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert von 8,25 Prozent zu verzeichnen. Somit erhält Synopsys in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Synopsys eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 56, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Synopsys die Börse 56,89 Euro zahlt. Dies ist 4 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieses unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.