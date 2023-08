Synopsys-Aktie: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Synopsys hat in den letzten fünf Handelstagen fast 3% verloren, was die Marktstimmung pessimistisch erscheinen lässt. Doch einige Analysten sind optimistischer gestimmt und glauben, dass das wahre Kursziel bei 417,23 EUR liegt – ein Plus von 7,37% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Die Aktie von Synopsys fiel gestern um -0,23%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 417,23 EUR

• Von insgesamt 14 Bankanalysten empfehlen derzeit über 85% die Aktie zum Kauf

Trotz des schwachen Trends der letzten Tage halten zehn Analysten die Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Lediglich zwei Experten geben eine neutrale Einschätzung ab.

Das Guru-Rating ist ebenfalls positiv und wurde aufgrund der guten Perspektiven für die Synopsys-Aktie auf 4,57 angehoben.