Synnex-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwei Wochen wurde Td Synnex von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Td Synnex als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 12,12 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 78,42 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Td Synnex vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Td Synnex vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 8,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 112,33 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Aktuell wird die Td Synnex mit einem RSI-Wert von 12,33 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal gilt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich für die Aktie ein RSI-Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Gut".