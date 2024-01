Synnex Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Dividende von Td Synnex steht derzeit im Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -11545,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat unser Analystenteam dem Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung gegeben.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,1, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher hat Td Synnex in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Td Synnex in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Das geringere Interesse und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Td Synnex im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings waren in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um Td Synnex präsent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".