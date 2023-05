Synnex Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

An der Heimatbörse New York notiert Td Synnex per 23.05.2023, 07:33 Uhr bei 90.98 USD. Td Synnex zählt zum Segment "Technologieverteiler".

Wie Td Synnex derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Td Synnex schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,61 % und somit 14,11 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 15,72 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Td Synnex von 90,98 USD ist mit -4,5 Prozent Entfernung vom GD200 (95,27 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 91,01 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,03 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Td Synnex-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Td Synnex ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Td Synnex-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,92, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,7, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

