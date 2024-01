Synnex Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern für Td Synnex ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Verglichen mit anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Td Synnex im letzten Jahr eine Rendite von 12,11 Prozent erzielt, was 0,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite für Td Synnex sogar 14,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 104,34 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Td Synnex im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einer Dividende von 1,41 Prozent schlechter ab.

Im Gesamtbild erhält die Td Synnex-Aktie aufgrund der positiven Anleger-Stimmung, der überdurchschnittlichen Rendite im Branchenvergleich und der technischen Analyse eine positive Gesamtbewertung, obwohl die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt als schlecht eingestuft wird.