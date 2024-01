Synnex Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Td Synnex-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 96,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 104,34 USD liegt, was einem Unterschied von +8,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (100,86 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Td Synnex-Aktie bei Anwendung der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung von Analysten zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 4 Mal als "Gut" und 2 Mal als "Neutral" bewertet, während kein negatives Rating vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einer institutionellen Bewertung als "Gut". Auch der aktuelle Kurs von 104,34 USD wird von Analysten positiv bewertet, die eine erwartete Entwicklung von 7,66 Prozent sehen und ein mittleres Kursziel bei 112,33 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt die Td Synnex-Aktie eine starke Performance. Mit einer Rendite von 12,11 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 0,54 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" und sogar 14,19 Prozent über der jährlichen Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.

Jedoch fällt die Bewertung bezüglich der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten negativ aus. Mit einer Dividende von 1,41 % liegt Td Synnex deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Td Synnex-Aktie eine starke technische und analytische Performance, während die Dividende im Vergleich zur Branche als schwach einzustufen ist.