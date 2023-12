Synnex Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Td Synnex diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Es wurden jedoch weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Td Synnex liegt derzeit bei 12,1, was 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Td Synnex in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,97 Prozent erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Td Synnex mit 10,99 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Td Synnex-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage eine überdurchschnittliche Entwicklung aufweist, was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Td Synnex-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.