Synnex Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Td Synnex zuletzt intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Td Synnex befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Td Synnex im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 1,41 % auf. Dies bedeutet einen Unterschied von 11545,07 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Td Synnex neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 93,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,03 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Td Synnex ist überwiegend positiv, da 4 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Bewertungen und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 111,86 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 6,94 % entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Td Synnex insgesamt eine Einstufung von "Gut".