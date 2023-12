Synnex Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Bei Td Synnex wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,21 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Td Synnex-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 35,61, was bedeutet, dass Td Synnex hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Td Synnex eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bezüglich der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Td Synnex bei 11, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Td Synnex als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass Td Synnex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 95,25 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 95,94 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Td Synnex-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,22 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Td Synnex eine "Gut"-Bewertung für alle analysierten Bereiche.