Synnex Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Td Synnex konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,11 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 13,56 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -4,86 Prozent, wobei Td Synnex derzeit 16,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Td Synnex derzeit bei 95,43 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 106,62 USD liegt, was einer Distanz zum GD200 von +11,73 Prozent entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 96,51 USD, was einer Distanz von +10,48 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Td Synnex zeigen derzeit keine klare Richtung, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Td Synnex derzeit 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 46 als unterbewertet angesehen werden kann. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.