Synnex Aktie: Alles nach Plan!

Für Td Synnex liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 112,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,52 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 101,64 USD. Insgesamt erhält die Td Synnex-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Td Synnex derzeit -1,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,1, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite für Td Synnex beträgt 1,41 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.