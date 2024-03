Synlait Milk Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Synlait Milk-Aktie können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zu ziehen. Insgesamt ergibt sich dabei eine eher schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet.

In technischer Hinsicht ist die Synlait Milk-Aktie derzeit -7,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 sich auf -39,83 Prozent beläuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es dagegen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Synlait Milk, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Synlait Milk-Aktie, mit einem RSI7 von 37,5 und einem RSI25 von 55,42.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Gesamtbewertung der Synlait Milk-Aktie, sowohl hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken, als auch aus charttechnischer Sicht und dem Relative Strength-Index.