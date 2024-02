Fluence Energy Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Fluence Energy steht derzeit bei 58,51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 54,7 auf und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Fluence Energy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine Auffälligkeiten, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Fluence Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen ein verstärktes Interesse an negativen Themen gezeigt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fluence Energy derzeit bei 23,05 USD. Da der Aktienkurs aktuell bei 19,16 USD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -16,88 Prozent besteht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da die aktuelle Differenz bei -12,51 Prozent liegt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".