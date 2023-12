Synlait Milk Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Synlait Milk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,49 AUD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,9 AUD, was einem Unterschied von -39,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,18 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-23,73 Prozent) eine negative Entwicklung, weshalb das "Schlecht"-Rating auch hier vergeben wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Synlait Milk-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen haben, während an drei Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Die jüngsten Diskussionen der Anleger in Bezug auf Synlait Milk waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Synlait Milk in den sozialen Medien beobachtet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Somit erhält die Aktie auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Synlait Milk-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als "überkauft" eingestuft wird. Dadurch wird auch für den RSI ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine negative Bewertung für die Synlait Milk-Aktie.