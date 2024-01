Synex International Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dieser Index normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Synex Renewable Energy beträgt 78,95, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 liegt bei 47,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor zur Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität von Synex Renewable Energy zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Synex Renewable Energy derzeit bei 1,92 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,99 CAD, was einem Abstand von +3,65 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1,94 CAD, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen über Synex Renewable Energy in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Synex Renewable Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.