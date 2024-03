Synex International Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Anleger-Sentiment für Synex Renewable Energy war in den letzten zwei Wochen überaus positiv, da die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hauptsächlich optimistisch waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Synex Renewable Energy-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 100) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 84,37) führten zu einem "Schlecht"-Rating, da das Papier überbewertet erscheint.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab die Analyse eine "Neutral"-Einschätzung für Synex Renewable Energy. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigte.

Die technische Analyse zeigte, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,95 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der GD50 der letzten 50 Tage ergab jedoch einen Abstand von -5,34 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.