Synex International Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Synex Renewable Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,92 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der aktuelle Aktienkurs bei 1,99 CAD liegt und somit einen Abstand von +3,65 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,94 CAD, was einem Abstand von +2,58 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung somit "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Synex Renewable Energy zeigen keine eindeutige Tendenz, da weder positive noch negative Meinungen überwiegen. In den letzten Tagen wurden vorwiegend neutrale Themen zu dem Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Synex Renewable Energy durchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Synex Renewable Energy zeigt eine Ausprägung von 78,95, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 47,06 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating der Aktie als "Schlecht".