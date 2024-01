Synex International Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Synex Renewable Energy betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Synex Renewable Energy-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 42,86, was darauf hinweist, dass Synex Renewable Energy weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Synex Renewable Energy-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Synex Renewable Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,92 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,93 CAD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Synex Renewable Energy auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Synex Renewable Energy eingestellt waren. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Synex Renewable Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Synex Renewable Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.