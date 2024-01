Synex Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass die Synex Renewable Energy-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis liegt der RSI25 bei 60,87, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse des RSI führt daher zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Synex Renewable Energy diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktivität der Beiträge mittel und die Stimmungsänderung gering war.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Synex Renewable Energy-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit in verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.

