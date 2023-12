Die Synertone Communication-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Synertone Communication-Aktie wird zurzeit charttechnisch betrachtet und erhält dabei eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,53 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 HKD liegt, was einer Abweichung von -48,11 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,32 HKD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -14,06 Prozent ab. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergab die Diskussion und Interaktion in sozialen Medien rund um die Synertone Communication-Aktie in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet daher die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Synertone Communication-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite von 0 Prozent und der 5,51 Prozent Abweichung vom Branchendurchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass sowohl die charttechnische Bewertung als auch das Anleger-Sentiment und die Dividendenpolitik der Synertone Communication-Aktie momentan eher neutral bis schlecht bewertet werden.