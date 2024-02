Synertone Communication Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Synertone Communication schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,59 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Wert von 5,59 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Synertone Communication beträgt derzeit 94,34 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Synertone Communication keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Synertone Communication in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.