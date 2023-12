Synertecration Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Synertec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,14 AUD, was einer Abweichung von -36,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,18 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -22,22 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen grün und an insgesamt vier Tagen neutral an. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der letzten Monate deuten auf ein neutrales Sentiment und Buzz rund um die Synertec-Aktie hin. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität.

In der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 bei 83,33 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit von Synertec hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt dagegen bei 63,64, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die Synertec-Aktie damit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.