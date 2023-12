Synertecration Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Synertec betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,86 Punkte, was darauf hindeutet, dass Synertec derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Synertec ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen waren die Diskussionen von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass Synertec derzeit -11,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -28,57 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.