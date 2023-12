Synertecration Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf ein überkauftes Wertpapier hin, während ein niedriger RSI auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet. In Bezug auf Synertec zeigt der RSI7 einen Wert von 83,33, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Der RSI25 liegt bei 63,64, was darauf hindeutet, dass Synertec weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Synertec daher eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Synertec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,14 AUD weicht somit um -36,36 Prozent ab. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Synertec-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs von 0,18 AUD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Synertec diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün und an vier Tagen neutral stand. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für die Synertec-Aktie.