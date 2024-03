Synergy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation über die Zeit. Bei Unity wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Unity-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 für Unity weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Unity in dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Unity beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren 6,4 Prozentpunkte weniger Ertrag bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Unity keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in der Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Unity für diese Stufe daher ebenfalls ein "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unity einen Wert von 22 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,4 für Handelsunternehmen und Distributoren unter dem Durchschnitt liegt (ca. 53 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Unity daher als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.