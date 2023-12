Synergis Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Isp wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Durchschnittsaktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Isp in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Isp-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein nahezu gleiches Verhältnis zwischen Schlusskurs und gleitendem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Isp-Aktie liegt bei 38,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 46,62 eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Isp-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.